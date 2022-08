Dal 18 al 29 agosto a Palermo il musical dei record “Notre Dame de Paris”

Venti anni di vita trascorsi a girare l'Italia, ricevendo lo stesso entusiasmo dell'esordio, come fosse la prima volta, la scrittura partorita dalle idee di Riccardo Cocciante e David Zard, non conosce la barriera del tempo, né il logorio della routine. "Notre Dame De Paris", l’opera popolare moderna più famosa al mondo, arriva in Sicilia. Per celebrare un ulteriore traguardo, il cast storico con Lola Ponce e Giò Di Tonno in prima linea a rincorrere fasti e sold out in qualsiasi dove.

Pubblicità

Palermo si arricchisce di un ulteriore data, da giovedì 18 Agosto a lunedì 29 Agosto, escludendo giorno 22 unica pausa, sul palco del Teatro di Verdura, il musical dei records.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA