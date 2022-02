De Gregori e Venditti insieme in un concerto a Taormina

La storia di due ragazzi parsimoniosi nell'incontrarsi in un locale storico della capitale, un club luogo di crescita, canzoni, entusiasmo.

Il "Folk Studio", racchiudeva la nicchia di chi desiderava raccontarsi in maniera "nuda", pochi addobbi musicali, se non strumento e voce, meta degli spericolati produttori di quel periodo.

L'alba degli anni settanta, diffuse "Theorius Campus", il disco di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, prodotto dalla It di Vincenzo Micocci, tassello storico che avrebbe maturato le carriere longeve, scintillanti attraverso note stabilizzate nella nostra memoria.

Cinquant'anni dopo, la reunion prevista per il solo concerto allo stadio Olimpico di Roma, si trasforma in un giro di live che toccherà l'Italia intera, un 45 giri da collezione contenente nei due lati "Generale" e "Ricordati di me", una band nata dalla coesione tra i musicisti da anni presenti sul palco dei due ragazzi , due date in terra di Sicilia, 27 e 28 agosto, Teatro Antico di Taormina.

