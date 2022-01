Ci sono due siciliani in gara a "Tali e quali" il nuovo show di Rai1 condotto da Carlo Conti che ha debuttato ieri in cui a sfidarsi sono le persone comuni che imitano il loro artista preferito. Si tratta di Lorenzo Amore, siracusano di 21 anni, che imita Mahmood e ha cantato "Soldi" e che si è classificato al terzo posto, con Fabrizio Balzano che imita Eros Ramazzotti, e Danila Sciagura, di Gela, 36 anni, insegnante che imita Laura Pausini e ha proposto "E ritorno da te", che si piazza decima ex aequo con Francesco Troilo.

«Sono in cerca di prima occupazione», dice di sé Lorenzo Amore. «La mia passione per il canto nasce sin da piccolo. I miei genitori si sono separati quando avevo un anno e non è stato facile per me crescere senza avere al fianco la figura paterna», aggiunge, raccontando un’infanzia difficile ma con un’amica importante sempre con sé, la musica. «Tutta la mia rabbia la sfogavo cantando, più cantavo e più ero felice, il palco mi dà tanta sicurezza».

