E l'America premia Pamela Villoresi

Qualche settimana fa, l'affermazione del "New York Times" che conclamava "Toni Servillo" uno dei migliori attori del ventunesimo secolo, ora è di poche ore l'annuncio del prestigioso riconoscimento statunitense, "Segal Center Awards for Civic Engagement in the Arts", per l'opera svolta dal Teatro Biondo di Palermo, dal suo direttore artistico Pamela Villoresi, un valore consegnato a chi si è distinto per impegno civile e sociale nella propria attività artistica.

Pubblicità

Gli ultimi due anni, legati strettamente agli effetti pandemici, sono stati devastanti per il mondo della cultura, il movimento teatrale ne ha risentito trovandosi davanti una scheggia impazzita.

Nonostante calendari continuamente invasi dagli slittamenti, la signora Villoresi è riuscita fin dall'inizio del lockdown, prima in Italia, a creare mediante un'attività quotidiana on line, occupazione per gli artisti del territorio.

«Sono felice per questo riconoscimento - afferma Pamala Villoresi - per tutto quello che abbiamo realizzato insieme alle scuole, ai quartieri, ai nostri giovani».

La cerimonia di consegna in streaming è prevista sabato 22 gennaio alle 18.00, ore italiane.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA