TORINO, 19 NOV - E' Luigi Di Maio il personaggio più 'memato' del 2022. E' stato premiato nel corso del primo oscar dei meme italiano, a Off Topic a Torino. Assegnati anche i premi alle 10 pagine finaliste in gara con l'Oscar per ogni categoria: politica, attualità, arte e spettacolo, meme-romanzi, video, sport, metameme, everyday memes, trash/dunk. Le pagine che hanno partecipato hanno presentato i propri meme a una giuria composta da Valentina Tanni (Politecnico di Milano, Naba Roma), Daniele Polidoro (Wired), Alice Oliveri (the Vision) Serena Mazzini (Domani), Mattia Salvia (Icongrafie XXI), Francesco Brocca (Cose Non Cose -Cnc Media), Jacopo Morini e Fabiano Pagliara (Armando Testa). Gli oscar hanno premiato i vincitori scelti dalla combinazione tra il voto della giuria e quello dei follower della pagina dell'evento Memissima/Meme Awards attraverso la pagina Instagram del Festival. Una vera e propria wave ha quindi travolto il web grazie alle pagine che hanno aderito al festival creando un flusso comunicativo ininterrotto per oltre una settimana. Non solo pagine 'big' perché fino al 15 novembre, tutti i memers hanno avuto la possibilità di partecipare all'evento, inviando i propri meme a @memissimafestival, il profilo Instagram dell'evento. Memissima è un evento prodotto da Off Topic, hub culturale della Città di Torino che continua a essere spazio di creazione di contenuti innovativi e contemporanei. Media partner dell'evento è Lievito Consulting. E' ideato e diretto da Max Magaldi musicista e artista che, dal 2018, sperimenta azioni performative digitali che intrecciano musica, arte contemporanea e hackeraggio sui social network.

