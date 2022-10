E' morto Jerry Lee Lewis, era la leggenda del rock and roll

E’ morto Jerry Lee Lewis, leggenda del rock 'n' roll. Aveva 87 anni. Nato a Ferriday, Louisiana, Jerry Lee Lewis aveva imparato da solo a nove anni a suonare il pianoforte. E a 14 anni si era esibito per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto locale. Fra i suoi maggiori successi c'è

Great Balls of fire, canzone divenuta uno dei simboli della cultura pop e parte della colonna sonora anche del film 'Top Gun’. Jerry Lee Lewis di recente è entrato nella Country Hall of Fame.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA