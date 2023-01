Elena Sofia Ricci dice addio a Suor Angela: «E' stato difficile separarmi da lei...»

Il 12 gennaio si riaprono le porte del convento degli Angeli di Assisi. Parte «Che Dio ci aiuti 7», serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Nelle nuove puntate, in prima serata su Rai1, largo spazio a Francesca Chillemi (Azzurra, ora novizia) a causa della graduale uscita di scena di Elena Sofia Ricci, Suor Angela, che comparirà in tre emozionanti episodi, il primo, l’ultimo e a metà, ma mai dire mai.

«Volevo fare la psichiatra da ragazza, poi ho deciso di fare la paziente. Una volta il mio analista mi disse "Vede, la parola fine nella vita si può mettere e si può togliere"».

Lascia una porta aperta, magari per la prossima stagione, Elena Sofia Ricci, nel corso della presentazione a Viale Mazzini della fiction, su Rai1 dal 12 gennaio per un totale di 10 puntate, che vedrà un passaggio di testimone con Chillemi, presente dalla prima stagione.

L’interprete fiorentina confessa che è la serie più longeva che ha fatto: «Avevo bisogno - dice Ricci - anche di confrontarmi con altro, ma mi è entrata nel cuore, non riuscivo a separarmi da Suor Angela che vedremo di meno, perché l’ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c'è un momento in cui lascio perché avevo altro da fare: ho potuto dedicarmi al mio grande amore, il teatro» (dal 31 gennaio è in scena a Roma, al Quirino, con La dolce ala della giovinezza dal testo di Tennessee Williams).

Ricci è in splendida forma. E’ tra le attrici più amate. Sono tantissimi anni che in tv come in teatro entra nel cuore del pubblico con il suo talento. Per lei il pubblico «ama questa serie perché tratta in modo profondamente umano l’aspetto spirituale. Suor Angela ha la capacità di relazionarsi in modo mistico, attraverso i suoi dialoghi, con Dio e, in ogni fine episodio, ci lancia nel mare degli interrogativi. La fiction fa ridere, piangere e riflettere. Ma non solo: c'è un’attenzione molto forte al femminile. Il mio personaggio, in questa edizione, ci sarà un pochino meno, ma ogni tanto si interessa delle sue ragazze. Ne combina una delle sue e viene rispedita in carcere, dove aiuta le donne con i bambini del penitenziario. Sono contenta e orgogliosa di aver lasciato spazio a Francesca Chillemi, che avevo conosciuto quando venne eletta a Miss Italia, ero in giuria. Dalla prima stagione in questi anni è diventata un’attrice sempre più brava e sensibile. Quando lavoro con lei riesco a esprimere doti che non ho mai avuto. Non è mai facile lasciare una serie, quindi chi lo sa».

Francesca Chillemi alias Azzurra, che vedremo ancora novizia, non svela se deciderà di diventare suora ma precisa: «Non prendo nessun carrozzone in mano, lo lascio ad Elena, il resto lo condivido con Valeria Fabrizi, le nuove ragazze e con Pierpaolo Spollon. Il mio personaggio era una fashion victim, ma perché non le è stato insegnato ad essere amata e ad amare, lo ha imparato nel convento. Non tutti nasciamo con le stesse potenzialità, nel senso di una famiglia unita: Che Dio ci aiuti dà la possibilità di sperare che si possa trovare quella famiglia. Personalmente, questa serie mi ha scaldato il cuore. Per molte puntate Azzurra farà fatica ad accettare la sua partenza, poi cercherà di andare avanti, mettendo in pratica ciò che ha imparato da Suor Angela».

Alla conferenza stampa anche il regista Francesco Vicario, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, Luca e Matilde Bernabei della Lux Vide, gli attori Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon. Tra le new entry del convento c'è Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri.

Ammirati tiene a sottolineare: «Se dopo dopo 12 anni siamo qui a presentare una serie top, giunta alla settima stagione, qualcosa significherà: Che Dio ci aiuti ha una leggerezza di racconto straordinaria. Il modello che questa serie propone è una famiglia nuova, inclusiva con il tema della condivisione dei ruoli, che rende tutti pari. È una grande favola ma calata nel concreto». Luca Bernabei fa notare: «Che Dio ci aiuti è una carezza per l’anima in un tempo in cui ne riceviamo poche. Suor Angela ed Azzurra provano a dare delle risposte a ciò che accade, raccontando i sentimenti con leggerezza e verità». Elena Sofia Ricci tornerà presto su Rai1 in un ruolo inedito nella miniserie Fiori sopra l’inferno.



