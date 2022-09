Carmen Consoli ed Elisa a Taormina, Fiorello alla Villa Bellini. E ancora concerti, film, festival e sagre: gli appuntamenti della settimana

MUSICA

4/9 CARMEN CONSOLI - Taormina, Teatro antico ore 21.30

4/9 MANNARINO – Palermo, Teatro di Verdura

5/9 ELISA – Taormina, Teatro antico



5/9 BELLINI INTERNATIONAL CONTEXT – Catania, Palazzo della cultura, ore 21. Arie da camera di Bellini interpretata dagli allievi dell’Istituto musicale di Catania. Al pianoforte Alberto Alibrandi.

6/9 I LAUTARI – Catania, Palazzo della cultura, Vincenzo, la zampogna e la malmaritata con la cantante Eleonora Bordonaro e Gino Astorina voce narrante



8/9 CARL BRAVE – Bagheria

9/9 CARL BRAVE – Catania, Villa Bellini

9/9 COEZ – Agrigento, Teatro Valle dei Templi

10/9 COEZ – Catania, Villa Bellini

TEATRO

4/9 ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE – Catania, cortile Ardizzone Gioeni con Moni Ovadia e Marianella Bargilli, regia Guglielmo Ferro



4/9 HOMBRE DE LIBERTAD – Noto, Cortile dei gesuiti, con Ornella Giusto

4/9 COLAPESCE - Capo Passero, di Gisella Calì

4/9 L’INVENTORE DI STORIE – Catania, Centro Zo, ore 18.15, messo in scena da Compagnia

Decalè e Clown Zazu

4/9 LUPULÙ - LU BASTUNI DI CATARINA LA SAPIENTI - AGATUZZA MESSIA CUNTA E RICUNTA – Aci Bonaccorsi (Ct) di Lina Maria Ugolini, interpretato da Anna Passanisi

6-7/9 FIORELLO – Catania, Villa Bellini

10/9 PINTUS – Taormina, Teatro antico

10/9 PERSEFONE – Parco archeologico Naxos Taormina, Teatro della Nike, ore 21.30 con Elisa Di Dio, voce e movimenti Cristina Di Mattia, regia Filippa Ilardo

10-11/9 FIORELLO - Palermo, Teatro di Verdura

FESTIVAL



Fino all’8/9 LA LUNGA STRISCIA DI SABBIA - Pasolini e La Sicilia

8/9 Le Maletinte di Catania con Salvatore Bonafede al piano

All'Arena Argentina di Catania verranno proiettati i film girati da PPP in Sicilia preceduti ogni sera da cortometraggi e materiali inediti a cura di Franco Maresco 5.9 TEOREMA

6.9 I RACCONTI DI CANTERBURY

7.9 CENTO COMIZI D'AMORE

FESTE E SAGRE

BACK TO THE FUTURE VILLAGE – Catania, Parco Gioeni dalle 18 alle 24 ingresso libero

4/9 TALK ore 19:00 – 19:45 Musica per l’ambiente. Intervengono: Camilla Fascina, Andrea Morello, Alex Braga, Elisa

PILATES con Veronica Cacia – Posturalmente ore 20:00 – 20:45

YOGA con Tiziana Maugeri – Posturalmente ore 20:00 – 20:45

PLAYGROUND

SURFSKATE OPEN EXPERIENCE SurfGravity - Antonio Zimbone ore 18:00 – 19:00

LABORATORI PER BAMBINI Conscious Planet - Salva il Suolo ore 18.00 – 19.00

LABORATORI PER ADULTI “Piedi a terra” Giulio Savasta ore 19.00 – 20.00

PLANET STAGE

LIVE | Lumi - Luca Tudisca

LIVE | Corally - Camilla Fascina

LIVE | Ivan Segreto

DJ SET | Roberto Agosta ore 22.00

4/9 BOSCO COLTO FEST – Caltagirone ore 17:30 presso il cortile della Stazione Sperimentale di Granicoltura a Santo Pietro Teatro degli Spiriti 7 Piccolo Teatro Patafisico con lo spettacolo “Bianca Cipudda”. In programma anche la panificazione collettiva “U criscenti”: alle 17 l’impasto, alle 22.30 il forno. Caltagirone, Borgo di Santo Pietro. Stazione Sperimentale di Granicoltura. Ingresso gratuito su prenotazione.

4/9 SAGRA DEI FRITTI SICILIANI – Viagrande, Villa comunale

4/9 FESTA DELLA MUSICA – Pedara

Fino all’11/9 VINIMILO – Milo (Ct), la storica rassegna enologica ricca di appuntamenti, incontri, degustazioni, approfondimenti su food, vino, territorio

Fino al’11/9 FIERA DELLO JONIO - Acireale: artigianato, prodotti tipici arredo giardino, utensileria, padiglione sposi. Area gastronomica e area luna park, animazione e spettacoli tutti i giorni.

