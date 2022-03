Elisa e il "Back To The Future Live" con tre tappe siciliani

Si ritorna sempre sul luogo del delitto, se a segnarne il tragitto trattasi di cantanti.

Ventuno anni fa, arrivò sul palco di Sanremo, aggiudicandosi il primo posto versando sul pubblico "Luce" (Tramonti a Nord Est), l'appena trascorsa edizione del festival ne ha confermata vitalità, ponendosi in seconda posizione con "O forse sei tu".

Elisa ha dimostrato di non temere le sfide, aprendo i concerti di "Zucchero" agli inizi del suo iter per fare conoscere il suo slang anglosassone, lo stesso coraggio odierno nell'intraprendere un tour lunghissimo, oltre 30 date, nei luoghi conclamati della cultura storica italiana.

Un giro di appuntamenti assemblati all'impegno per l'ambiente, seguendo un protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub, il "Back To The Future Live", arriverà ad Agrigento - Teatro Valle dei Templi il 1 Settembre, a Siracusa - Teatro Greco il 3 Settembre e a Taormina - Teatro Antico il 5 Settembre.

Salvo Pistoia

