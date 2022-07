Emiliano Torrisi, "My sushi" e la disco dance catanese diventa una hit

Lo avevamo lasciato lo scorso inverno con la pubblicazione del suo secondo singolo, “Galaxy of Love”, e ci aveva anticipato che stava lavorando ad un nuovo progetto musicale.

Pubblicità

Ebbene, l’estate 2022 è finalmente arrivata ed Emiliano Torrisi ha inaugurato l’inizio della bella stagione con la pubblicazione del nuovo brano, “My sushi”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, tra cui YouTube, Spotify, Amazon Music, I-Music, Instagram, TikTok.

Dopo il primo brano, “Tang-Cool”, che continua ad essere un vero e proprio tormentone, e “Galaxy of Love”, dallo stile funky anni ‘80, “My sushi” abbraccia quel genere disco-dance che tanto appassiona il giovane artista catanese.

La collaborazione con Frankie Capone è, ormai, consolidata. Ancora una volta, infatti, il musicista catanese ha curato la stesura musicale del brano scritto da Emiliano. L’arrangiamento, invece, è stato realizzato da Domenico Puglisi.

Il brano “My sushi”, con il suo ritmo energico e travolgente, si presenta come una sorta di viaggio culinario nel mondo. Dal Messico al Brasile, dall’Italia alla Cina, fino ad arrivare in Giappone, la passione per il buon cibo accomuna tutte le culture.

D’altronde, se è vero che il cibo rappresenta una risorsa primaria, un mezzo di sostentamento necessario, è altrettanto vero che il riunirsi a tavola costituisce un momento di estrema convivialità e condivisione.

È proprio così, pensateci bene!

Qual è la prima cosa che vi viene in mente, quando avete voglia di organizzare un’uscita con gli amici o una riunione in famiglia, piuttosto che un qualsiasi altro evento? Come siete soliti festeggiare le grandi, ma anche le piccole occasioni?

Proprio riunendovi a tavola, in compagnia delle persone più care, con le quali amate trascorrere il vostro tempo.

E sapete perché? Perché il cibo è uno dei piaceri della vita, mangiare con gusto dà gioia, così come trascorrere momenti piacevoli con amori, amici e familiari.

Quindi, cosa c’è di più gioioso di riunirsi attorno ad un tavolo e mangiare insieme alle proprie persone del cuore?

Oserei dire che questa “combo” è un po’ “la ricetta della felicità”!

Il messaggio che “My sushi” intende veicolare è ben rappresentato nel video musicale pubblicato su YouTube: Il cibo regala momenti di gioia e di estrema condivisione. È voglia di sperimentare, curiosità di gustare specialità culinarie tipiche di altri Paesi. È apertura verso culture differenti dalla propria, il che si traduce in apertura e rispetto verso il prossimo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA