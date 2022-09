Emma Marrone, l'addio a papà Rosario: "Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca"

Il mondo della musica si è oggi svegliato in lutto. È improvvisamente morto a 66 anni, infatti, il padre della cantante Emma Marrone, Rosario.

Ad annunciarlo, su Instagram, l'artista stessa, che ha postato una foto del padre con in braccio una chitarra: «Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca». Secondo quanto aveva raccontato Emma tante volte, era stato proprio il padre a trasmetterle la passione per la musica.

Anche il Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove viveva l'uomo, si è unito al dolore della famiglia: "È con profonda tristezza - si legge nel post su Facebook- che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario".

