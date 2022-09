Emmy, a Barack Obama il premio come miglior narratore

WASHINGTON, 04 SET - L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha vinto un Emmy per la narrazione della serie documentario di Netflix 'I parchi nazionali più belli del mondo', ha annunciato la Television Accademy americana. La cerimonia di consegna del premio avrà luogo il 13 settembre, ma i premi minori vengono annunciati in anticipo. Un altro presidente aveva già ricevuto un Emmy: Dwight D. Eisenhower nel 1956, ma nel suo caso era un premio onorario. Oltre a Obama, gli altri candidati all'Emmy award nella categoria dei narratori erano l'ex star dell'Nba Kareem Abdul-Jabbar ('Black patriots: heroes of the Civil war'), l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o ('Serengeti II) e il veterano naturalista David Attenborough ('The mating game').

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA