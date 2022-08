Ermal Meta e il suo variopinto cosmo al teatro Pietrarosa di Pollina il 16 agosto

Una serie di fotogrammi incancellabili, gli anni della crescita, la fuga dall'Albania per salvarsi dal carattere rissoso e violento del padre, l'approdo in terra di Puglia, i primi passi nelle esperienze di "Ameba4" e "La Fame di Camilla", lo scrivere canzoni conto terzi, Francesco Renga e Marco Mengoni su tutti, arrangiare materiale dei Negrita, una vittoria a Sanremo insieme all'amico Fabrizio Moro, i suoi tour puntualmente sold out, ""A parte te" scrittura destinata a rimanere negli annali, l'esordio letterario, "Domani e per Sempre", viaggio intorno alla vita di un ragazzo, Kajan, durante la seconda guerra mondiale, i concerti dell'estate 2022, occasione per assistere al suo live, grazie all'appuntamento del 16 Agosto al Teatro Pietra Rosa di Pollina (Pa) ore 21.30, promosso da Aria di Eventi.

