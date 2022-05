TORINO, 15 MAG - "Se dovesse scattare una chiamata collettiva per l'edizione in Ucraina, Rai metterà a disposizione il proprio know how e la grande esperienza che ha dimostrato in questa edizione". Così il direttore dI Rai 1 Stefano Coletta oggi a Torino, all'indomani della finale dell'Eurovision Song Contest che ha incoronato vincitrice la Kalush Orchestra.

