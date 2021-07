Panariello Story domani a Taormina

Domani 24 luglio sul palco del Teatro antico arriva il one man show GIORGIO PANARIELLO con “Story”. Dopo aver pubblicato nel 2020 il romanzo "Io sono mio fratello", grandissimo successo di pubblico e critica, e in attesa di salire sui palchi di tutta Italia nel 2022 con il nuovo spettacolo teatrale !La Favola Mia!, Giorgio Panariello torna sul palco nell’estate 2021 con Story, un lungo monologo dove Giorgio, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”, dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani, la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show. Panariello, Pieraccioni e Carlo Conti sono amici da una vita e hanno iniziato insieme a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. L’idea di “Panariello story” è nata mentre stava lavorando allo spettacolo “La favola mia” che porterà nei teatri nel 2022. "Mi sono reso conto che tanti aneddoti divertenti riguardanti la sua vita e la sua carriera sarebbero rimasti fuori.Giorgio Panariello racconta che in alcune zone erano molto popolari, in altre meno: una volta a Grosseto c’era un pubblico di 36 persone.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali (boxofficesicilia.it, ciaotickets.com, ticketone.it)

La vendita continuerà al botteghino del Palazzo dei Congressi dalle ore 18.30 fino ad inizio spettacolo, previsto alle 21.30

