Etna, albe musicali in antiche vigne e concerti nel bosco ai piedi di un albero secolare

Il paese di Milo sull'Etna, farà da palcoscenico ad artisti italiani e internazionali tra albe musicali in antiche vigne e concerti nel bosco ai piedi di un albero secolare. Tanti gli artisti dal respiro internazionale e contemporaneo tra cui Alina Pash, Oklou, Mykki Blanco, Ditonellapiaga, Soichi Terada, Yin Yin, Dov è Liana, Nziria

Manca pochissimo alla seconda edizione di Opera, il festival musicale che celebra la forza della natura del vulcano più grande d'Europa, a Milo ci si prepara per un boutique festival dal carattere unico, circondati dalla natura maestosa dell’Etna si potrà assistere ad albe musicali in antiche vigne, concerti nel bosco ai piedi di un albero secolare ed eventi speciali diurni immersi nel paesaggio etneo.

Opera Festival trae ispirazione dagli elementi naturali dell'Etna e sceglie per i suoi concerti venues magiche, sospese tra terra e mare, come il suggestivo teatro all'aperto di Milo per gli spettacoli serali e luoghi nascosti nella natura per performance site-specific.

Il Calendario degli spettacoli prevede molte le attività diurne e notturne che coinvolgeranno gli spettatori del festival, si parte mercoledì 17 agosto con i concerti dalle ore 21:00 al Teatro Lucio Dalla, splendido teatro all'aperto in pietra naturale, per continuare nei giorni successivi con le ball room diurne dove artisti e dj si esibiranno in un contesto naturale immersi tra castagni, lecci e querce. E poi ancora le esperienze speciali come il concerto all'alba con l'artista finlandese Cucina Povera, nella suggestiva vigna secolare della cantina Vigneri 1435, prevista per la mattina del 19 agosto oppure il live acustico sotto il monumentale Ilice di Carinnu del cantautore Marco Castello che si terrà nel pomeriggio del 18 agosto.

Tutte le sere spettacoli e concerti al main stage del Teatro Lucio Dalla con artisti e cantautori provenienti da ogni parte del mondo, ecco la line up completa:

Mercoledì 17 Agosto

Cratere Centrale live set, SKY H1 + Mika Oki, Turbo Sud

Giovedì Agosto 18

Castigamatti, DJ Rou and many more

Venerdì Agosto 19

Blatta, Dov'è Liana, Jossy Mitsu, La bek, Reptant, Roza Terenzi, Soichi Terada live, YīN YīN

Sabato Agosto 20

Andrea Belfi, Ayce Bio (Funclab Collective), Brain De Palma, Ditonellapiaga, Fabio della Torre, Giammarco Orsini, Mykki Blanco, So-Fi and many more

Domenica Agosto 21

Alina Pash, Fluidae Collective, Louise Chen, Nziria, Oklou, Paula Tape

