Fabio Concato a Catania e Palermo con Musico Ambulante Tour 2022

Pubblicità

Ad un anno dall'uscita di “Musico Ambulante”, l'ultimo doppio cd che raccoglie il meglio del repertorio del cantautore per chitarra e voce, Fabio Concato torna ad esibirsi dal vivo nei maggiori teatri d'Italia con Musico Ambulante Tour 2022.

Due le date in Sicilia organizzate dalla Eventi Olimpo: giovedì 3 marzo 2022 al Teatro ABC di Catania e venerdì 4 marzo 2022 al Teatro Golden di Palermo. Due imperdibili appuntamenti con la grande musica italiana d’autore: Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di

ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui sul palco del “Musico Ambulante Tour” i suoi strepitosi amici musicisti: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriel Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre). Musico Ambulante Tour 2022 è l'occasione per ascoltare non solo i grandi successi di Concato ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio: da “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina” a “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi” e tanti altri ancora.

Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d'autore, oltre che un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie mai banali. Nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d'allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni spesso simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria, che è sempre riuscito a fare breccia nell'immaginario e nella sensibilità del pubblico.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA