Fabrizio Moro, il tour del 2023 e le due tappe siciliane

La scorsa stagione estiva è stata inondata dal suo tour elettrico in giro per l'Italia, la logica scansione per prendere fiato, ripartendo immediatamente.

"Fabrizio Moro" mette in scena un tour essenziale, mettendo a nudo i suoi tratti compositivi in acustico, canzoni cucite addosso per disegnare anni di concerti, strade, un almanacco comprendente "Pensa", "Libero", "Eppure mi hai cambiato la vita", le simbiosi nate dalle espressioni insieme agli "Stadio - I Nostri Anni" e "Noemi - Sono Sole Parole".

Due concerti in terra di Sicilia nell'anno 2023, tra Catania (Teatro Metropolitan 28 aprile) e Palermo (Teatro Golden 29 aprile).

