Fare la comparsa (o anche per avere una piccola parte) nella serie Makari: ecco come fare

La possibilità di apparire in una scena di Makari, la serie Tv ambientata in Sicilia tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, che ha riscosso un grandissimo successo. La Palomar, la società che oltre a Makari ha realizzato le serie del commissario Montalbano, del Commissario Maltese, del nome della rosa, del giovane favoloso, sta preparando il cast per la seconda stagione con le riprese che si svolgeranno da settembre a dicembre e sta cercando comparse o anche attori per piccoli ruoli. Chi fosse interessato a fare la comparsa, sia uomini che donne di qualunque fascia d’età, possono scrivere a casting.generici@gmail.com. Bisogna inviare due foto, una in primo piano e un’altra a figura intera (con il volto ben visibile, senza occhiali), il documento d’identità e il codice fiscale fronte e retro in corso di validità e naturalmente un recapito telefonico. Ovviamente è necessario il green pass. Se si vuol provare con un piccolo ruolo o “figurazione speciale” la mail va inviata a attoricastingtp@gmail.com

