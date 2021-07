Fast Animals and slow Kids a Catania il 26 agosto

Sui binari della musica, di meteore ne hanno viaggiato innumerevoli, il sogno di una carriera infranto come neve al sole, il paradiso di una hit bruscamente interrotto per ritornare velocemente alla quotidianità.

Il sottobosco delle Indie, produce realtà interessanti, musicisti che trovano aria e aree respirabili, sviluppando idee, perseguendo una identità musicale.

"Fast Animals and slow Kids", nati artisticamente a Perugia nel 2008, hanno alle spalle cinque album, in procinto di pubblicarne uno nuovo anticipato da "Cosa ci direbbe", una simbiosi partorita insieme a "Willie Peyote", nell'attesa della nuova incisione da far conoscere, si esercitano mediante i live, che li porterà a Catania Villa Bellini il 26 agosto, trascinando sul palco "Dammi più tempo - Il tour acustico".

