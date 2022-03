Fedez esce dal San Raffaele, 'sto bene'

MILANO, 31 MAR - Fedez ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato operato per un tumore endocrino al pancreas. Il cantante era ricoverato dal 22 marzo nel reparto solventi. "Sto bene" le prime parole dette con accanto la moglie Chiara Ferragni. "Bello uscire dall'ospedale" ha aggiunto il rapper. Proprio ieri in una storia su Instagram aveva postato la foto abbracciato alla moglie sul letto d'ospedale con scritto "grazie per essere sempre la mia roccia". Dopo aver camminato fino alla macchina ed essere salito in auto, il cantante ha salutato e ringraziato i presenti.

