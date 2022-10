Festa Roma, è anteprima per The Fabelmans di Spielberg

ROMA, 07 OTT - Ora è ufficiale: il nuovo film di Steven Spielberg, THE FABELMANS, sarà presentato in anteprima italiana nel programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città. L'attesissima opera del maestro statunitense sarà proiettata per il pubblico mercoledì 19 ottobre alle 20.30 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e alle 21 all'Auditorium Conciliazione. Il film, che aveva esordito al Festival di Toronto, uscirà al cinema a novembre negli Stati Uniti, mentre in Italia sarà distribuito da Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e 01 Distribution. The Fabelmans è uno spaccato molto personale dell'infanzia americana del XX secolo e anche il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un'esplorazione del potere dei film dell'aiutarci a vedere la verità sull'altro e su noi stessi. Per essere più precisi, il film è in parte ispirato alla vita del regista pluripremiato e racconta la storia del giovane Sammy Fabelmans, appassionato di cinema sin dalla tenera età, che tenterà di farsi strada nella vita attraverso la sua più grande passione. Centrale nel film anche la famiglia Fabelmans (alias Spielberg), con il giovane Sammy, la madre artista e il più pragmatico padre. Per quanto riguarda il cast, la parte del protagonista è affidata al giovane Gabriel LaBelle, il ruolo della madre a Michelle Williams, mentre il padre ha il volto di Paul Dano. A completare il cast ci sono Seth Rogen nei panni di Benny Loewy, miglior amico del papà di Sammy, Julia Butters e Judd Hirsch.

