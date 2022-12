Filippo Cavolina, il tredicenne catanese che ha fatto innamorare Malta della sua voce

Il tredicenne catanese di Mirabella Imbaccari Filippo Cavolina, da settimane protagonista del talent show internazionale, The Voice Kids Malta, che ha preso il via lo scorso 7 ottobre è in semifinale. C’è un paese intero che fa il tifo per lui, in Sicilia, da quando, alla sua prima apparizione nel programma – che premia i talenti emergenti – era stato letteralmente conteso dai tre giudici, che Filippo aveva subito conquistato con la sua interpretazione di "Ti scatterò una foto" di Tiziano Ferro.



Il giovane siciliano, allievo della MeO School del maestro Paolo Li Rosi, che lo scorso anno aveva calcato il palco di Prodigi su Rai 1, si trova adesso sempre più vicino alla finale.



«Sono molto felice di questa esperienza fuori dall’Italia – ha detto emozionato, contando le ore che lo separano dall'esibizione - e non vedo l’ora di cantare. È un grande onore lavorare con coach internazionali. Darò il meglio di me, soprattutto per emozionare il pubblico».



Soddisfatto del percorso del suo allievo anche il maestro Li Rosi: «Abbiamo lavorato duro - ha spiegato – per preparare questa semifinale. Sono certo che Filippo farà un’esibizione all’altezza del palco che si è conquistato con impegno, dedizione e sacrificio».

