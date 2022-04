La versione di Fiorella: tre tappe in Sicilia

Fiorella Mannoia sarà in concerto il 22 aprile al Teatro Metropolitan di Catania e il 23 al Golden di Palermo. L'artista tornerà in Sicilia, anche questa estate, con “LA VERSIONE DI FIORELLA TOUR - ESTATE”.

I concerti vanno ad arricchire il già fitto calendario live di Fiorella Mannoia che da marzo è in scena nei teatri con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”.

Il tour prende il nome dal programma che Fiorella ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo.

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

In Sicilia per tre concerti, a cura di Puntoeacapo: 19 agosto Siracusa – Teatro Greco (in collaborazione con l’Ass.to regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, l’Ass.to regionale al Turismo sport e spettacolo, il Comune di Siracusa, il Parco Archeologico di Siracusa, GG Entertainment, il Botteghino)

20 agosto Bagheria – Piazza Stazione (ospite del GoGreen Festival, in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria)

21 agosto Partanna (TP) – Teatro Lucio Dalla (evento organizzato da Musica da Bere S.r.l. in collaborazione con il Comune di Partanna)

