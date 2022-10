Fiorello: «Sveglierò gli italiani con "Viva Rai2". Me l'ha detto Mattarella»

«Amici del TG2 vi regalo questo scorcio meraviglioso della mia Sicilia. Volevo dirvi che questa mattina prima di venire qui sono andato al Quirinale. Il Presidente mi ha dato l’incarico di svegliare gli italiani. E io ho detto «Presidente da dove lo facciamo?» e lui mi ha detto "Fallo da Rai2". Va bene, Viva Rai2 ? Mi ha detto: «Perfetto!» E allora ci siamo. Viva Rai 2. Bello no? Oh Rai1 ha Sanremo ma Rai 2 ha Sangiuliano. Ciao direttore!», dice Fiorello oggi al Tg2 in una «apparizione» fugace dopo la notizia di ieri del suo nuovo programma che sarà appunto nella mattina della seconda rete.

