Fondazione Inda, dall'11 maggio al 2 luglio 2023 le nuove rappresentazioni classiche al Teatro Greco: scopri gli spettacoli

La Fondazione INDA, reduce dal successo della 57° Stagione di rappresentazioni, con oltre 140 mila spettatori, annuncia la Stagione 2023 delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. A cominciare da giovedì 11 maggio fino al 2 luglio sono in programma quattro spettacoli affidati rispettivamente a quattro registi italiani, con due ritorni, Federico Tiezzi e Daniele Salvo, e due nuovi volti, Leo Muscato e Giuliano Peparini.

Pubblicità

"Prometeo", che torna al Teatro greco per la quinta volta, nella traduzione di Roberto Vecchioni, vedrà il debutto a Siracusa del regista Leo Muscato, noto per le sue direzioni del teatro musicale barocco all’Opera House di Bonn e per gli spettacoli alla Fenice, al San Carlo di Napoli, alla Scala.



"Medea", nella traduzione dal greco di Massimo Fusillo, vede il ritorno di Federico Tiezzi, regista, attore e drammaturgo, che dopo aver diretto «Ifigenia in Aulide» di Euripide nel 2015, ritorna al Teatro Greco.



"La pace" di Aristofane, tradotta da Nicola Cadoni, è prima assoluta al Teatro Greco. La commedia sarà diretta da Daniele Salvo, che ritorna a Siracusa per la quinta volta. Salvo in questi giorni sta mettendo in scena «Macbeth» di Shakespeare al Globe Theatre di Roma e il recital «Il poeta relegato - Metamorfosi di Ovidio», per il Festival della Valle dei Templi di Agrigento.



Nel programma della Stagione 2023 anche un quarto grande appuntamento: "Ulisse, l’ultima Odissea", che andrà in scena per quattro serate speciali a cavallo di giugno e luglio. Lo spettacolo è ideato e diretto da Giuliano Peparini, regista e direttore artistico di fama internazionale, oltre che coreografo e ballerino, acclamato al Teatro dell'Opera di Roma per lo "Schiaccianoci" e "Le Quattro Stagioni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA