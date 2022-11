Fonti Rai, Montesano ha fatto il saluto romano alle prove

ROMA, 16 NOV - A quanto apprende l'ANSA da fonti di Viale Mazzini, all'inizio delle prove dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Enrico Montesano, riferendosi esplicitamente al simbolo e al motto riportati sulla sua maglietta, ha fatto il saluto romano. Il tutto è contenuto in registrazioni video in possesso della Rai. Al momento è ancora in corso l'istruttoria sulla vicenda che è costata al comico l'espulsione dal programma da parte dell'azienda, che ha definito "inaccettabile" la scelta di Montesano di presentarsi alle prove con la maglietta della Decima Mas.

