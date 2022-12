ROMA, 15 DIC - Ancora un record di ascolti per i Mondiali di Calcio in Qatar: la semifinale Francia-Marocco, in onda in prima serata su Rai 1, ha segnato 11 milioni 803 mila telespettatori e uno share del 49.8%.

