Gabbani, Friscia e artisti siciliani per il Capodanno a Palermo

Torna il concertone di Capodanno a Palermo, dopo due anni di chiusura a causa della pandemia: in conferenza stampa è stato presentato ufficialmente il cast completo degli artisti con cui il pubblico palermitano festeggerà l’inizio del 2023 a Piazza Politeama, con laconduzione, direttamente da Striscia la Notizia e Rds, dell’attore siciliano Sergio Friscia con Ylenia Totino.

Cinque ore di musica, gioia e allegria che prenderanno il via alle ore 20.00, con le esibizioni di tre giovani artiste e artisti siciliani, Esdra, Bruna e Kid Gamma; poi la Sicily Pop Orchestra diretta dal maestro Antonio Zarcone con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì. Dopo le 23.00, l’attesissima esibizione di Francesco Gabbani, con cui si brinderà al nuovo anno, a cui seguirà il collettivo siciliano Shakalab.

Alla conferenza, che si è svolta presso la Sala Giunta di Palazzo delle Aquile, erano presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, il conduttore e attore Sergio Friscia e gli organizzatori dell'evento, i rappresentanti della costituente ATS, formata da GoMad Concerti Srls, Maurilio Cassata per Utopia Srls e CarmeloGalati perAssociazione Culturale Wilder.

“Finalmente dopo anni di pandemia e di isolamento, Palermo torna a festeggiare in piazza il nuovo anno - ha dichiarato il sindaco Lagalla - con un momento di grande musica e di gioia che spero possa regalare ai palermitani una serata indimenticabile. Francesco Gabbani, che darà vita ad un vero e proprio concerto che durerà circa un’ora e mezza, con una scaletta con le canzoni più energiche, positive e divertenti, è entusiasta di festeggiare a Palermo a Piazza Politeama ha raccontato, in videoconferenza, un aneddoto in merito al suo legame con la Sicilia: “Il mio primo insegnante di chitarra, Alessandro Di Dio Masa, è un siciliano doc, ogni volta che ho l’occasione di suonare nella vostra splendida isola è sempre una grande emozione. E ho un amore sconfinato per il maestro Franco Battiato. Portare la mia musica, la mia energia e le mie emozioni in un momento così particolare è motivo di grande orgoglio".

L’evento è organizzato dalla costituente ATS, composta da GoMad Concerti Srls, Maurilio Cassata e Alessia Billitteri per Utopia Srls e CarmeloGalati perAssociazione Culturale Wilder - in collaborazione con Assessorato alla Cultura e Comune di Palermo.

