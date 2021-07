Malore sul palco per Gaetano Curreri, ora è ricoverato in terapia intensiva ad Ascoli

Paura per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, dopo un malore che lo ha colpito durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al 118 di soccorrere Curreri. Il cantante è stato subito trasportato all'ospedale per i dovuti accertamenti.

Gaetano Curreri, 69 anni, stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero "Piazza Grande" dell'amico Lucio Dalla. Poi si è fermato ed è stato subito soccorso dai musicisti sul palco con lui che hanno compreso che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Curreri è stato trasportato all'ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Secondo quanto si è appreso alla base del malore ci sarebbe un problema cardiaco ed è per questo che è stati ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata.

Non è il primo malore sul palco per Curreri: nel 2003 accadde durante uno show ad Acireale per il carnevale, quando venne colpito da un ictus. Ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania Curreri riuscì a ristabilirisi del tutto.

