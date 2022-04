Gazelle al Teatro Antico di Taormina

"Flavio Bruno Pardini", di professione scrittore di canzoni contemporanee, all'attivo numerosi brani entrati nella coscienza di un pubblico tenace nel seguire la discrezione promozionale, persistente nel divulgare foto per nulla trasparenti sulla sua identità.

"Gazzelle", per brevità l'aspetto artistico al di là dell'anagrafico, spunto tratto pensando ad una calzatura prodotta da uno storico marchio tedesco, configura l'essenza nel porgere collezione di canzoni inanellate nel suo curriculum, un'agenda articolata nella stesura di collaborazioni a quattro mani insieme a Luca Carboni e Marco Mengoni, ponendo la riflessione nella stesura di un editoriale sulle pagine di Rolling Stone in sinergia con vari colleghi, anno di grazia 2018, avverso alle politiche sull'immigrazione di quel momento, spostando l'interesse nell'Aprile del 2020, scrivendo nel periodo del primo Lockdown, "Ora che ti guardo bene", destinando i proventi all'Ospedale Spallanzani di Roma a favore della causa per curare gli ammalati di Covid-19.

L'anno in corso è la stagione del ritorno ai live, dopo le date nei palazzetti, le grandi aree estive, compresa la data al Teatro Antico di Taormina del 24 luglio.

