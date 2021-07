Gazzelle a Villa Bellini a Catania il 15 settembre

Il cartellone dell'estate siciliana 2021, inanella un altro appuntamento al Wave Summer Music, proponendo un concerto delizia per chi segue le nuove avventure della musica italiana, cresciuta attraverso il web, allargatasi grazie al sostegno dei set live.

Gazzelle fa parte di una nutrita schiera di cantori, che hanno raccolto in un breve lasso di tempo, visualizzazioni, riconoscimenti, vendite discografiche, concerti soldout.

L'occasione per ritornare sulla strada si chiama "OK", il nuovo album preceduto dal singolo "Destri", quattro concerti per il bel paese, l'ultimo toccherà Catania - Villa Bellini il 15 settembre, promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

