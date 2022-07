Gemitaiz al Catania Summer Fest, l'attesa è finalmente finita

Finalmente l'attesa sta per finire. Dopo quasi tre anni di “stop” adesso è ripartito l'Eclissi Summer Tour 2022 e sta per arrivare anche a Catania. Gemitaiz è pronto, venerdi 22 luglio alle ore 21, a portare il suo live sul palco della Villa Bellini, all'interno del Catania Summer Fest 2022 a cura del Comune di Catania e per l'occasione da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Gemitaiz è il vero fenomeno del momento, c'è grande attesa per questo suo tour estivo. Durante i concerti, il rapper romano è accompagnato dall'ormai storico amico e producer Mixer T, pronto a far scatenare il pubblico con i brani del nuovo album “Eclissi” e del mixtape “Qvc- Quello che vi consiglio”, oltre ai suoi grandi successi.

A poche settimane dall’uscita, “Eclissi” è disco d’Oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), dopo aver debuttato alla #1 delle Classifiche Fimi Top Album e aver conquistato poco dopo anche la prima posizione della Top Vinili. Un successo preannunciato già nelle prime 24 ore dall’uscita, che ha visto tutte le tracce dell’album nella Chart Top 50 Italia di Spotify.

“Eclissi” è un lavoro che l’artista valuta come uno dei suoi più completi a livello di sound. "I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito – commenta Gemitaiz - l'eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine".

In previsione dell'arrivo del pubblico per Gemitaiz, è stato predisposto un piano dettagliato per il concerto. Chiusura anticipata Villa Bellini ore 16. Apertura porte ore 19. Apertura botteghino ore 18. Inizio spettacolo ore 21. Ingresso unico via Etnea. Biglietti ancora disponibili on line, punti vendita e al botteghino del concerto. Il pubblico catanese è pronto a cantare a squarciagola i grandi successi di Gemitaiz, tra cui “Davide”, “Senza di me” e “Forte”.

