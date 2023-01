Giancarlo Magalli, il racconto della malattia: «Alle mie figlie hanno detto che avevo due mesi di vita»

Giancarlo Magalli, un po' smagrito e con la voce ancora leggermente affannata, racconta la malattia che negli ultimi mesi lo ha tenuto lontano dal piccolo schermo. Lo ha fatto a Verissimo su Canale 5, dove a Silvia Toffanin, accompagnato dalle figlie Michela e Manuela, ha rievocato le difficoltà vissute a causa del linfoma che lo ha colpito dal momento della diagnosi alla ripresa.

Il momento più complicato soprattutto per le due figlie è stato quello in cui inizialmente i medici non avevano espresso ottimismo sull'evoluzione della malattia.

