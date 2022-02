Giannetta-Blanca presenta i suoi guardiani non vedenti

Maria Chiara Giannetta porta sul palco i suoi coach per Blanca, «cinque persone, cinque guardiani», dice l’attrice, che le sono stati vicini nella preparazione della fortunata fiction di Rai1 nella quale interpreta una profiler non vedente ma dotata di uno sguardo 'diversò ed efficace sul mondo. Invita il pubblico dell’Ariston a chiudere gli occhi e ad ascoltare, respirare, ascoltare i battiti, sentire i sapori al buio. Poi presenta Michela, Marco, Sara, Maria, Veronica. Ognuno di loro - dice - le ha insegnato qualcosa come la determinazione, potersi fidare, l’ironia e la capacità di fare salti nel vuoto. «E' bello andare oltre ciò che si vede e oltre i pregiudizi - ha concluso Maria Chiara Giannetta - perché quello che non conosciamo è ricchezza infinita che ci rende umani. L’ho fatto per mesi e, vi assicuro, è stato una figata» .

