Gino Astorina apre la stagione al Musco di Catania con “Fiat Voluntas Dei”

Gino Astorina apre la stagione 2022/2023 al Teatro Angelo Musco per il primo dei sette appuntamenti del cartellone della tradizione. Il popolare attore catanese sarà in scena da giovedì 27 ottobre (ore 21) in “Fiat Voluntas Dei”, commedia di Giuseppe Macrì “rivisitata” dal regista Antonello Capodici. Lo spettacolo, prodotto dall’associazione Progetto Teatrando, sarà replicato nei giorni 28 ottobre (ore 21), 29 ottobre (17.30 e 21), 30 ottobre (18), 4 novembre (21), 5 novembre (17.30 e 21) e 6 novembre (18). In scena con Gino Astorina ci saranno Luciano Messina, Nuccio Morabito, Turi Giordano, Elisa Franco, Francesca Agate, Alberto Abbadessa, Pietro Barbaro e Verdiana Barbagallo.

Lo storico Teatro Angelo Musco, alla seconda stagione dopo il cambio gestionale avvenuto in piena pandemia, conferma il suo percorso di esplorazione della tradizione catanese, affidando alla verve espressiva di Gino Astorina e compagni un allestimento semplice e minimale, che guarda all’essenziale della recitazione, adattandola alle novità espressive e formali della scena contemporanea. La regia di Antonello Capodici, da veterano del repertorio, insiste nel tentativo di liberare i classici dalle incrostazioni di maniera e dagli stereotipi che li avvantaggiano solo in apparenza.

Giuseppe Macrì è uno dei padri fondatori del teatro popolare catanese e siciliano dello scorso secolo. Insieme a Russo Giusti, ha raccolto l’eredità di Martoglio, per raccontarci in “presa diretta” interi scenari di vita reale. “Delle sue venti e passa commedie - spiega il regista Capodici - “Fiat Voluntas Dei” è l’opera maggiore, il copione più rappresentato in Sicilia, trasversalmente, da edizioni leggendarie a piccole rappresentazioni amatoriali senza grandi pretese. Il segreto risiede nella sua semplicità drammaturgica, accostata ad una ricchezza di sentimenti ed emozioni, che lo rende di facile comprensione. Tuttavia, sotto l’ingenuità della trama si sviluppa una vitalità teatrale con pochi paragoni”.

La commedia mette in scena la quotidianità di una piccola comunità siciliana e le vicende amorose di due giovani innamorati, Paolo e Anna, ostacolati dalle rispettive famiglie. Al centro di questa vicenda c’è il parroco del paese, Padre Attanasio, che difende i due giovani. “Il personaggio che interpreto - racconta Gino Astorina - è il classico parroco che cerca di sistemare tutto quello che succede nel paese, ma rimane comunque un uomo solo. La genialità del regista Antonello Capodici è proprio questa: il modo in cui definisce la solitudine di quest’uomo”. Le scene di “Fiat Voluntas Dei” sono firmate da Salvo Manciagli, i costumi dalla Sartoria Pipi. Dopo le rappresentazioni al Teatro Musco di Catania, seguirà un tournée regionale.

