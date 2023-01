Giorgia in "Blu" con i ritmi soul, rhythm and blues

Soul, rhythm and blues, le sponde della musica nera d'alta scuola, la vicinanza alla formazione di papà Giulio Todrani, titolare nel gruppo "Io Vorrei La Pelle Nera", l'esplosione a Sanremo sotto l'intuito di Pippo Baudo, una discografia centellinata, mai banale.

Pubblicità

"Giorgia" ritorna sul mercato discografico con "Blu", un disco fonte di ispirazione del relativo tour di concerti, "Blu Live", inizialmente in primavera nei teatri lirici italiani per espandersi in autunno nei palazzetti dello sport.

La prima parte del calendario, prevede un unico appuntamento siciliano al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, venerdì 5 maggio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA