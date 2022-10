Giornalismo, al via VII edizione del Master Lumsa

ROMA, 12 OTT - Formare professionisti capaci di raccontare i fatti del mondo in modo puntuale, credibile, accurato, in tempo reale e nel rispetto della deontologia: è l'obiettivo del Master in giornalismo della Lumsa di Roma, la cui settima edizione inizierà entro la fine di novembre. Uno degli undici in Italia convenzionati con l'Ordine nazionale dei giornalisti, il Master diretto da Carlo Chianura e Fabio Zavattaro offre ai partecipanti una preparazione trasversale nei vari linguaggi della produzione giornalistica (web, televisione, radio, carta stampata, videoinchieste, podcast) e grazie a una full immersion in una vera redazione multimediale permetterà l'accesso dopo due anni agli Esami di Stato di giornalista professionista. L'offerta formativa del master si compone di oltre 40 insegnamenti tecnico-professionali per un totale di 660 ore, unite a 1.400 ore di praticantato, cui si sommeranno attività seminariali con importanti protagonisti dell'informazione. Per ciascun anno di corso sono poi previsti stage di due-tre mesi nelle più importanti testate italiane. Diretto il collegamento con il mondo del lavoro: in un sondaggio sottoposto quest'anno agli ex allievi che hanno frequentato il Master negli ultimi 10 anni, è emerso che il 77,8% degli intervistati ha trovato lavoro come giornalista entro un anno dal conseguimento del diploma, mentre il 72,2% ritiene che il Master sia stato molto importante per la propria formazione professionale. Inoltre, il 50% ha avviato un rapporto professionale con la testata dove ha svolto uno degli stage formativi durante i due anni di corso. Le iscrizioni ai test di ingresso potranno essere inviate entro il 31 ottobre 2022 via mail, come spiegato sul bando pubblicato sul sito www.lumsanews.it.

