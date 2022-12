Giuliano Sangiorgi relax a Catania dopo il concerto con i Negramaro a Messina

Il concerto in piazza a Messina ha richiamato un oceano di appassionati, di fans dei Negramaro. Una festa popolare, una celebrazione di un gruppo che in tutto il mondo ha un seguito sempre più nutrito. I Negramaro hanno portato in Sicilia spensieratezza, gioia, economia e inevitabilmente i fari sono stati puntati sull'aspetto turistico dell'evento.

Pubblicità

Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo, ha trascorso due giorni al centro di Catania, concedendosi qualche ora di relax. Ha fatto il turista facendo shopping in via Etnea e gustando le specialità culinarie della città. Il suo amico Saretto Bambara, il re delle granite di Taormina, ha condotto Giuliano dal suo amico Prestipino per una scorpacciata di specialità etnee. E Sangiorgi ha gradito, accomodandosi al tavolo con i proprietari, con Antonio (uomo ombra del cantante) e con lo stesso Bambara. Uno spot di fine anno per una Catania invasa dai turisti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA