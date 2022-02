Giusy Ferreri, "Cortometraggi" per me è un nuovo inizio

Dodici canzoni che attraversando i generi, dalle ballad all'elettrop, al pop rock, evocano immagini come Dorian Gray, giganti, equilibristi, ballerini e bambini dei film di Fellini, Cenerentola e finestre sul cortile di hitchcockiana memoria. Per tracciare riflessioni sull'amore, sguardi più leggeri e introspettivi su di sé, l'amore e la vita di oggi, gli addii e le rinascite, le scelte da fare e non rimpiangere, la consapevolezza di voler cambiare. Sono i tasselli di Cortometraggi, sesto album in studio di Giusy Ferreri, in arrivo il 18 febbraio (Columbia/Sony Music), a pochi giorni dal ritorno della cantante a Sanremo ("Amadeus ha fatto un bellissimo festival"), dov'era in gara con Miele. "Sento questo disco come un nuovo esordio" dice sorridendo l'interprete di Novembre, nell'incontro in streaming con i giornalisti. "Presento un disco più maturo e introspettivo, ma mantenendo sempre lo stesso spirito degli esordi, la vena di rappresentarmi con una certa versatilità tanto in ciò che racconto quanto negli arrangiamenti, qui legati al sound che propongo nei miei live. Per questo ho voluto con me i musicisti che mi accompagnano nei concerti". Un amore per il palco che Giusy Ferreri condividerà con il pubblico nei primi live già programmati (si dovrebbero aggiungere anche date estive): il primo ottobre a Roma e il 3 ottobre a Milano. Nel disco ha come compagni di strada autori come Gaetano Curreri, Giovanni Caccamo, Marco Masini, Bungaro, Takagi & Ketra e Diego Mancino. Il fatto "che il pubblico senta da me sempre qualcosa di diverso può essere un rischio, ma è il mio 'approccio da sempre, e questo è un nuovo inizio" spiega la cantante, che dopo una lunga gavetta è stata lanciata nel 2008 da X Factor e negli anni ha collezionato un disco di diamante e 18 dischi di platino, anche grazie ai suoi feat in alcune hit estive. Titoli come "Roma-Bangkok" di Baby K o il sodalizio con Takagi & Ketra, per 'Amore e Capoeira' , 'Jambo', 'La Isla', 'Shimmy Shimmy' . "Io tendo, nella mia musica, ad andare più per estremi, ma ci vuole anche la leggerezza". E' tuttavia un capitolo che ha intenzione di mettere in stand-by: "Non voglio ripetermi".

