Gli appuntamenti fino al 7 dicembre in Sicilia: il "Day Zero" di Etna Comics, clown, jazz e i Me contro Te

MUSICA

3 dicembre

Rita Marcotulli - Catania, Monk Jazz Club ore 19 e 21.30. Due concerti della compositrice e pianista Rita Marcotulli. La musica per la Marcotulli è un modo di raccontare storie, emozioni, esperienze che fanno parte della vita, un mezzo per raccontare storie attraverso le note, un viaggio immaginario che si ispira alla vita di tutti i giorni, alla natura dalle esperienze, alla musica dei diversi colori del mondo.



Sonu Bandido - Catania, Cut Centro Universitario Teatrale, ore 21. Un viaggio dalla Sicilia al Brasile: il progetto di Sonu Bandido è di fare rincontrare delle musiche cugine separate da tanto tempo. sul palco Simona Di Gregorio (voce, fisarmonica, castagnette, marranzano), Manola Micalizzi (voce, pandeiro, ago-gò, reco-reco, ganzà, triangolo, marranzano), Marcello Leanza (flauto traverso), Salvatore Assenza (clarinetto), Pasqualino Cacciola (mandolino, tamburello), Cristian Ferlito (chitarra 7 corde, cavaquinho, berimbao), Alessandro Baldi (chitarra), Alessandro Calì (surdo, ago-gò, reco-reco, ganzà, triangolo, tamborim), Serena Giordano (cajon, ago-gò, reco-reco, ganzà, triangolo, tamborim). Il concerto è organizzato dall'Ame.



“Tarant’ella” - Eugenio Bennato, Mario Incudine, Malarazza 100% terrone, Fiorenza Calogero - Petralia Soprana. La tarantella vedrà protagonisti in un concerto unico quattro artisti del Sud Italia. Per l'occasione la piazza Duomo del Borgo dei Borghi 2018 si trasformerà in teatro e offrirà il suo splendido scenario a uno spettacolo affascinante e coinvolgente.

4 dicembre

Ivo Pogorelich - Palermo, l’Auditorium San Mattia ai Crociferi, ore 19.15. Il grande pianista, uno dei più importanti a livello internazionale, inaugura Palermo Classica Winter Season. programma interamente dedicato a Fryderyk Chopin.

7 dicembre

Andrea Motis & Marco Mezquida - Catania, Sheraton Acicastello. Opsite di Catania Jazz un duo inedito in cui i due artisti presentano i loro album. L'indomani saranno in concerto a Palermo

TEATRO

3 dicembre

Progetto Rabito - "La crante querra" - Catania, Fabbrica Teatro. Prosegue il progetto dedicato a Vincenzo Rabito promosso dal Centro teatrale siciliano, regia di Nino Romeo. Ogni sera per 5 giorni si raccontano 5 capitoli per volta della prima parte dell'autobiografia di Vincenzo Rabito, quella che va dalla sua infanzia alla partecipazione alla prima guerra mondiale sino agli anni del fascismo. Stasera alle ore 21 "Addio mia bella Francesca" con Emanuela Muni e Graziana Maniscalco. Domenica 4 alle ore 18 "Quello revolozionario Benito Mussoline" con Graziana Maniscalco, Pietro Montandon, Emanuela Muni, Matilde Piana.

I racconti della peste - Catania, Teatro Verga ore 17.15, domani, domenica, ore 17.30. Ultime due repliche dello spettacolo dello scrittore Premio Nobel Mario Vargas Llosa, regia di Carlo Sciaccaluga, con in scena Angelo Tosto, Barbara Gallo, Roberto Serpi, Giorgia Coco, Valerio Santi, scene e costumi di Anna Varaldo, musiche originali di Andrea Nicolini, produzione Teatro Stabile di Catania, Teatro Nazionale di Genova.

La prima indagine di Montalbano - Catania, Piccolo Teatro della città. Massimo Venturiello racconta in scena stasera ore 21 e domani ore 18 - il commissario più amato nato dalla penna di Camilleri.

Tartassati - Catania, Teatro Abc stasera (alle 17.30 e alle 21) e domenica 4 dicembre (alle 18). Biagio Izzo protagonista di una divertente commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia. Nel cast anche Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano e Adele Vitale.

Cittadino Nofrio - Catania, Teatro Musco. Oggi e domani Eduardo Saitta è protagonista dello spettacolo scritto da Russo Giusti, regia di Antonello Capodici, in scena oggi alle ore 17,30 e alle 21 e domani, domenica 4, alle 18. Con Eduardo Saitta sul palco ci saranno Turi Giordano, Katy Saitta, Aldo Mangiù, Eleonora Musumeci, Marco Fontanarosa e Viviana Toscano, con la partecipazione straordinaria di Salvo Saitta.

I capricci di Babbo Natale - Catania, Teatro Zig Zag. Lo spettacolo di Letizia Catarraso ed i suoi burattini sarà replicato solo per due fine settimana, fino all’11 dicembre, sempre il sabato alle 18.00 e la domenica con doppio spettacolo alle ore 11.00 e alle ore 18.00.

4 dicembre

“Clown in libertà” - Catania, Zo, ore 18. La compagnia Teatro necessario composta da Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori propone uno spettacolo, più volte premiato, che unisce musica, acrobatica, pantomima, clownerie e giocoleria.

5 dicembre

La caccia al lupo - Catania, Cut ore 20.30, venerdì 9 dicembre alle ore 20,30 all’auditorium dell’istituto Verga di Vizzini. Regia di Ezio Donato e partecipazione degli attori Filippo Brazzaventre, Evelyn Famà, Plinio Milazzo ed Emanuele Puglia. Le musiche originali sono di Matteo Musumeci. “La caccia al lupo” nasce dal laboratorio “Gelosie Verghiane - Leggere e recitare Verga” ideato e diretto dal professore e regista Ezio Donato e organizzato da Associazione Città Teatro, Artelè e Teatro della Città in collaborazione con l’Università di Catania

7 dicembre

“Me contro Te” - Catania, Palacatania . Beniamini dei più piccoli Luì e Sofì – duo composto dai siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia - fanno questa unica tappa in Sicilia. La loro carriera è iniziata su Youtube per arrivare ai libri, ai dischi e al cinema.

LIRICA

La bohème - Catania, Teatro "Massimo" Bellini. Ultime due repliche - oggi e domani alle 17.30 - per l 'opera di Puccini che ha aperto la stagione del teatro catanese. Sul podio Fabrizio Maria Carminati, regia di Mauro Pontiggia. Tra j protagonisti Valeria Sepe, Giorgio Berrugi, Jessica Nuccio.

FESTE, EVENTI, SAGRE

3-4 dicembre

“Day Zero” Etna Comics - Porte di Catania, oggi e domani, ore 10-20. Cinque aree tematiche, un palco, quattro concerti, due contest e tantissimi ospiti. Si scaldano i motori per l’evento pre-natalizio più atteso dagli appassionati di Etna Comics. Due giorni di grande divertimento per gustare un assaggio della nuova edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Ospiti Don Alemanno, Rob Di Salvo, Aurelio Mazzara, Natalia Gennuso e Diego Fichera. I concerti: alle 19, i Telericordi sapranno scatenare gli appassionati della cultura pop degli anni ’80 e ’90 con le più belle sigle di cartoni animati, serie e spot pubblicitari che hanno fatto la storia della tv. Domani, alle 18,30, i fratelli Aiello porteranno al Day Zero i pezzi dei villain e le canzoni più creepy del repertorio Disney. A seguire, tutti a cantare a squarciagola le sigle in lingua originale dei più famosi anime giapponesi, sulle note del Parimpampum Japan Project, con Don Alemanno pronto a intonare alcuni brani al fianco della cartoon cover band catanese.

Fiera del disco - Catania, Centro Sicilia. Torna la 'Fiera del disco, cd e vinile'. L’area eventi della struttura ospiterà gli stand in cui saranno in vendita oltre 10mila pezzi (tra vinili, cd e dvd) provenienti dalle collezioni di 30 espositori di tutta Italia. Sabato alle 17, è in programma la presentazione del volume 'I vestiti della musica' di Paolo Mazzucchelli, un viaggio tra le copertine dei dischi dei Beatles, tra cui il famigerato 'Yesterday & today' con la famosa 'butcher cover' del 1966 che, con ogni probabilità, è tra le rarità musicali maggiormente ricercate al mondo. Ovviamente saranno i vinili da collezione i protagonisti assoluti della Fiera. In particolare, a Catania giungeranno copie del mitico 'Sticky fingers' dei Rolling Stones, disco del 1971 con la copertina originale disegnata da Andy Warhols raffigurante dei jeans con una vera cerniera.

7 - 11 dicembre

Blue Sea Land - Mazara del Vallo. Blue Sea Land, l’expo dei cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente, torna con la sua XI edizione, in una versione inedita invernale, dal 7 all’11 dicembre, a Mazara del Vallo. La manifestazione, organizzata dal Distretto della Pesca e Crescita Blu, con il supporto della Regione siciliana, è nata con l’obiettivo di sviluppare cooperazioni diplomatiche, economiche e scientifiche tra i numerosi paesi, che si estendono dal Mediterraneo all’Oceano Indiano. La partecipazione agli eventi e ai cooking show è gratuita.

