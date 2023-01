Golden Globe, con “White Lotus” vince anche la Sicilia: la miniserie girata a Taormina è la migliore

"White Lotus" ambientato a Taormina (Messina) ha vinto il Golden Globe nella categoria miglior miniserie. «Dovrei accettare in italiano ma sono troppo ubriaco», ha detto il creatore Mike White, ringraziando «la straordinaria troupe italiana» che ha lavorato alla seconda stagione della già pluripremiata White Lotus che ha abbandonato il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo per virare sulle bellezze mozzafiato della Sicilia che hanno fatto da sfondo ai 7 episodi del sequel del gioiellino HBO rivelazione della scorsa estate.

Pubblicità

La second stagione di White Lotus è stata ambientata in un luogo unico di Taormina, lo storico hotel San Domenico, e ha seguito l'esperienza di vari ospiti e dipendenti nell'arco di una settimana. Nel cast F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge (ieri premiata come miglior attrice in una serie), Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco e Leo Woodall.

Nel cast spiccano le italiane Sabrina Impacciatore (interpreta Valentina, la direttrice del White Lotus Sicilia, appassionata e dedita al suo lavoro. Pretende la perfezione dal suo staff), Simona Tabasco (nella parte di Lucia, una ragazza siciliana che frequenta il resort White Lotus in cerca di lavoro e opportunita' tra la ricca clientela) e Beatrice Grannò (nella parte di Mia, cantante siciliana di talento in cerca della sua grande occasione).

Gli americani sono letteralmente impazziti per questa seconda stagione di White Lotus. La serie ha raddoppiato gli ascolti rispetto alla prima e ha fatto amare così tanto i luoghi in cui è stata girata che le stanze del San Domenico di Taormina sono già esaurite per il 2023 e sul web sono aumentate del 50% le ricerche per vacanze in Sicilia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA