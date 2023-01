Golden Globes: Butler e Blanchet miglior attori drammatici

NEW YORK, 10 GEN - Austin Butler di 'Elvis' ha vinto un Golden Globe per il migliore attore in un film drammatico. Ha battuto Brendan Fraser di 'The Whale', Hugh Jackman di 'The Son', Bill Nighy di 'Living' e Jeremy Pope di 'The Inspection'. Fraser ha boicottato i Globes per essere stato molestato da un ex presidente della Hollywood Foreign Press Association, che da 80 anni li attribuisce. Cate Blanchett ha vinto un come migliore attrice drammatica per 'Tar'. La star, "impegnata nel Regno Unito per lavoro", non era presente a Los Angeles ad accettare il premio. Colin Farrell ha vinto come miglior attore in una commedia, nel film di Martin McDonagh 'Gli spiriti dell'Isola - The Banshees of Inisherin'. E' il secondo globo d'oro per l'attore, che nel discorso di accettazione ha ringraziato l'asinello Jenny, coprotagonista del film. "Felice di essere alla cerimonia di persona", Guillermo del Toro ha accettato il Golden Globe per il suo 'Pinocchio' migliore cartone animato dell'anno. "Vita, perdite, appartenenza", questi i temi del film per come il regista li ha sintetizzati ricevendo la statuetta.

