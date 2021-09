Google celebra con un doodle Christopher Reeve, superman al cinema e nella vita

Pubblicità

(New York, 25 settembre 1952 – New York, 10 ottobre 2004) è stato un attore, regista, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense.

Figlio dello scrittore Franklin D'Olier Reeve e della giornalista Barbara P. Lamb, diplomato alla Cornell University nel 1974, raggiunse la fama internazionale pochi anni dopo interpretando il personaggio di Superman, eroe dei fumetti e icona della cultura pop statunitense; il successo arrise ugualmente a Reeve con i tre sequel della serie nel corso degli anni ottanta. Sfruttò la sua fama per sostenere battaglie a favore della pace: nel 1987 si recò nel Cile di Pinochet per manifestare contro l'imprigionamento degli scrittori e intellettuali cileni.

La sua carriera di attore ebbe inizio quando era ancora poco più che adolescente, durante un tirocinio che lo portò a debuttare nel 1976 a Broadway; nello stesso anno si sottopose a un provino per la parte di Superman/Clark Kent. Il primo film su Superman è del 1978 e Reeve interpretò da allora vari ruoli per il cinema e la televisione, vestendo i panni del supereroe altre tre volte. Da una relazione con Gae Exton, Christopher Reeve ebbe due figli: Matthew (nato nel 1979) e Alexandra (nata nel 1982). L'11 aprile 1992 si sposò con Dana Morosini, dalla quale ebbe un figlio, Will.

Il 27 maggio 1995, nel corso di una gara a cavallo a Charlottesville, nel parco equestre Commonwealth a Culpeper, in Virginia, Reeve cadde brutalmente da cavallo, riportando lo spostamento di due vertebre cervicali, con lesione del midollo spinale. Reeve riportò una paralisi permanente dal collo in giù (tetraplegia), perdendo l'uso degli arti e anche la capacità di respirare autonomamente. Da allora e sino alla morte, nove anni dopo, rimase su una sedia a rotelle e collegato a un respiratore artificiale. All'ospedale, per aiutarlo, si recò l'amico Robin Williams travestito da chirurgo, per farlo tornare a sorridere e fargli riacquistare la voglia di vivere.

Christopher Reeve al MIT illustra i benefici della ricerca sulle cellule staminali (2003)

Dopo l'incidente Reeve apparve ancora sulla scena, sulla sua sedia a rotelle, nel film La finestra sul cortile (1998), un remake di uno dei più celebri film di Alfred Hitchcock. Nel film, Reeve interpreta il ruolo di un portatore di handicap che, costretto tutto il giorno in casa, assiste da una finestra a un omicidio (il ruolo nella pellicola originale era di James Stewart, il cui personaggio testimone dell'omicidio aveva una gamba rotta).

Il 25 aprile 1998, la casa editrice Random House pubblicò l'autobiografia di Reeve, Still Me ("Ancora io"), che ribadì ancora una volta la sua forza d'animo.

Come guest star apparve nella serie televisiva Smallville, che narra la giovinezza di Clark Kent. Il 25 febbraio 2003 comparve per la prima volta nel telefilm interpretando il Dr. Swann, uno scienziato che fornisce al giovane Clark Kent alcuni particolari sulle sue origini misteriose. Reeve apparve in un secondo episodio il 14 aprile 2004. Oltre a questi ruoli, fece altre apparizioni. Gli fu anche accreditata la partecipazione alla regia del film d'animazione Piccolo grande eroe, uscito postumo il 15 settembre 2006 in USA, e giunto in Italia il 12 settembre 2008.

Con gli anni Reeve diventò un attivista nelle campagne a difesa dei diritti dei disabili e un grande sostenitore della ricerca sulle cellule staminali e la clonazione terapeutica, che sostenne anche attraverso una propria fondazione (la Christopher Reeve Paralysis Foundation), protestando contro la politica del governo statunitense. Con la moglie Dana fondò il Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center, un ospedale a Short Hills, nel New Jersey, nel quale viene insegnato ai paraplegici a vivere in maniera il più indipendente possibile, compatibilmente con le proprie condizioni.

Nel 2003 pubblicò Nothing is impossible – Reflection of a new life, il seguito del primo libro, col quale intese dare una speranza, tramite la propria esperienza, a tutte le persone affette da handicap, trasmettendo la propria voglia di vivere. Nell'anno 2004, durante la campagna presidenziale, Reeve diede un convinto sostegno a favore di John Kerry, candidato alla Casa Bianca del partito dei Democratici, in quanto favorevole alla ricerca sulle cellule staminali, contrariamente al programma politico del presidente Bush.

Christopher Reeve morì d'infarto il 10 ottobre 2004, a 52 anni, al Norther Westchester Medical Center di New York, dove era stato ricoverato 12 ore prima a causa di un attacco cardiaco, conseguente a una grave infezione provocata da una lesione da pressione (Fonte Wikipedia)

Attore

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA