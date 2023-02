Heroes and Monsters, quegli schizzi di rock a Palermo e Catania

«Se il rock è morto, viva il rock», epitaffio che campeggiava nelle migliori riviste specializzate risalenti agli anni Ottanta, settimanali o mensili senza differenza.

Osservando l'oblò musicale, questo movimento non ha mai esaurito le pile, ricaricando energia, adrenalina, nel suo aspetto puro, il palco con i suoi effetti ed affetti.

Tre musicisti dai curriculum articolati, planano in Sicilia per due appuntamenti all'insegna del ritmo, "HEROES and MONSTERS", trio composto dal popolarissimo "Stef Burns", chitarrista da vari anni nell'ensemble di "Vasco Rossi", il ritmo affidato a "Will Hunt", batterista già componente del gruppo "Evanescence", "Todd Kerns", bassista alla corte di "Slash", membro storico dei "Guns N' Roses".

Primo live a Palermo mercoledì 15 febbraio - Teatro Golden, seconda data a Catania giovedì 16 febbraio - Ice Club, concerti promossi da "In The Spot Light".

