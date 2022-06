Hit parade, Alex W sul podio, seguito da 'Proof' di Bts

ROMA, 17 GIU - Cambio al vertice degli album più venduti della settimana conquista subito la vetta, 'Non siamo soli' di Alex W, il giovane cantautore e musicista comasco, finalista dell'edizione 2022 di Amici, seguito da un'altra novità: 'Proof' di Bts. Secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Invece il terzo gradino del podio è di Sirio di Lazza mentre scivola dal primo al quarto posto 'Strangis' di Luigi Strangis. Quinta posizione per Harry's House con il brano omonimo che perde un gradino rispetto a una settimana fa. Resta sesto 'Taxi driver' di Rkomi mentre guadagna due posti, passando dal nono al settimo, 'Il giorno in cui ho smesso di pensare' di Irama. Si conferma all'ottavo gradino 'Blu celeste' di Blanco mentre scivola in nona posizione (era secondo) 'Hustle Mixtape' di Capo Plaza. Altra novità sul decimo posto dove si piazza 'Provinciale' di Rhove. Per quanto riguarda i singoli si conferma in vetta 'La dolce vita' di Fedez, Tananai e Mara Sattei mentre guadagna un posto, dal terzo al secondo gradino, 'Shakerando' di Rhove. E' terzo 'I love you baby' di Jovanotti& Sixpm che sette giorni fa era quarto. Nei vinili torna in vetta Harry Styles.

