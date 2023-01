Hit parade, Guè svetta tra album, vinili e singoli

ROMA, 20 GEN - Guè all'assalto della hit parade con il nuovo album Madreperla che lui stesso definisce il "risultato migliore della mia carriera". L'ex Dogo non solo svetta primo nella classifica degli album ma anche in quella dei vinili e piazza due brani anche tra i singoli: al primo posto Cookies n' Cream con la giovane rapper Anna e Sfera Ebbasta e al terzo Need U 2nite con Massimo Pericolo. Scivola secondo il rapper di Secondigliano Geolier, all'anagrafe Emanuele Palumbo, con il nuovo album Il coraggio dei bambini. Scende ancora di un posto ma rimane sul podio Shiva con il suo Milano Demons. Nel resto della hit parade non ci sono scossoni enormi. Stabile in quarta piazza con Fake News i Pinguini Tattici Nucleari, che scaldano i motori per il primo tour negli stadi con già molte date sold out. Perde due posizioni e va al quinto posto Lazza, dominatore del 2022 che si sta preparando ad affrontare il suo primo Sanremo, in classifica con Sirio certificato album più venduto del 2022 e in classifica da 41 settimane. Giù di un gradino in sesta posizione thasup con C@ra++ere S?ec!@le. L'altro debuttante nella top 10 della classifica di questa settimana è al settimo posto il rapper italo-marocchino Medy con il suo primo Ep, Nove chiamate. Ottavo, dopo 47 settimane dall'uscita, Irama con il Il Giorno in cui ho smesso di pensare, nono Ernia con il suo Io non ho paura, uscito a distanza di due anni dal fortunato Gemelli e avviato sulla stessa strada. Chiude la top ten Marracash con il repack del disco Premio Tenco Noi, Loro, Gli altri, ormai da 61 settimane in classifica. Tra i singoli è da segnalare al secondo posto la "vendetta musicale" di Shakira nei confronti di Piquè e della nuova fidanzata Clara Chia Marti di cui si sta parlando molto questi giorni: nel nuovo brano con il producer Bizarrap la colombiana non ha peli sulla lingua e dice all'ex marito: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio...".

