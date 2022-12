Hit parade, in vetta i Pinguini, irrompe Jovanotti

ROMA, 16 DIC - I Pinguini Tattici Nucleari restano in vetta alla classifica degli album più venduti del week end con Fake News, che anche questa settimana precede il rapper Shiva con Milano Demons. New entry sul terzo gradino del podio, Jovanotti con Il disco del sole, il nuovo progetto discografico che raccoglie le canzoni finora disponibili solo in digitale, tra cui l'ultimo singolo Se lo senti lo sai, la hit I love you baby già certificata triplo disco platino e ai primi posti delle piattaforme streaming per tutta l'estate, i brani che nel corso dei mesi hanno raggiunto la vetta delle classifiche Earone (come Il Boom, La Primavera o Sensibile all'estate), e gli inediti Ricordati di vivere (primo battito) e Mariacallas. Conferma in quarta posizione per Francesco Guccini con Canzoni da Intorto, il lavoro che ha segnato il ritorno del cantautore modenese. Risale sul quinto gradino Noi, loro, gli altri di Marracash (da 56 settimane in classifica, una settimana fa era 14/o). Scivola al sesto posto Ernia con Io non ho paura uscito a distanza di due anni dal fortunato Gemelli. Seguono Lazza con Sirio (da 36 settimane in classifica) e c@ra++ere s?ec!@le di Thasup. Chiudono la top ten, in chiave natalizia, Christmas di Michael Bublé e A Family Christmas di Andrea, Matteo e Virginia Bocelli. Tra i singoli, resta al vertice Quevedo: Bzrp Music Session vol.2 della coppia da record di stream, il cantante spagnolo Quevedo e il produttore argentino Bizarrap, davanti a Ricordi dei PTN, Non lo sai di Shiva, Alleluia di Shiva feat. Sfera e Basta e all'inossidabile All I want for Christmas is you di Mariah Carey. In vetta tra i vinili troviamo Shiva con Milano Demons; a seguire Canzoni da intorto di Guccini, la new entry Salmo Unplugged di Salmo, Fake News dei Pinguini e Il disco del sole di Jovanotti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA