Hit parade, in vetta i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News

ROMA, 12 DIC - I Pinguini Tattici Nucleari balzano in testa alla classifica degli album e dei vinili più venduti della settimana con il nuovissimo Fake News, quinta opera del gruppo bergamasco (e mezza, se si considera l'Ep Ahia!). Scende al secondo posto il rapper milanese Shiva con il suo nuovo album Milano Demons. Scivola di un posto anche Ernia, terzo, con Io non ho paura uscito a distanza di due anni dal fortunato Gemelli. Sale quarto Francesco Guccini con Canzoni da Intorto (in discesa di tre posizioni), il lavoro che ha segnato il ritorno del cantautore modenese. In scalata dall'ottava alla quinta piazza Lazza con il suo terzo album in studio Sirio alla 35/a settimana di programmazione. Sesto rispunta Sick Luke con X2 Deluxe, seconda versione del suo album manifesto in cui ha chiamato a raccolta i migliori artisti della scena pop, urban e rap italiana, colleghi e amici legati alla sua esperienza di produttore per la Dark Polo Gang. Al settimo posto Thasup con "c@ra++ere s?ec!@le", album che arriva a tre anni dal fortunato esordio con 23 6451 e che vede le collaborazioni con Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa. Aria di Natale anche in classifica: risale ottavo risale un classico delle feste: Christmas di Michael Bublè mentre tra i singoli al quarto posto c'è l'inossodabile All I want for Christmas is you di Mariah Carey. Chiudono la top ten Rave, Eclissi, il primo album di inediti di Tananai e dal decimo posto comincia la corsa di Heroes & Villains, nuovo album di Metro Boomin con ospiti davvero speciali da Morgan Freeman a John Legend.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA