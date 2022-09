Hit parade, irrompono Night Skinny e Eros Ramazzotti

ROMA, 23 SET - Rivoluzione al vertice della hit parade degli album più venduti della settimana secondo Fimi/Gfk: il producer Night Skinny con Botox, progetto monumentale che riunisce oltre 40 artisti, e l'inossidabile Eros Ramazzotti con Battito infinito, appena lanciato nella prima anteprima mondiale di Siviglia, dominano la top ten relegando in terza posizione Lazza, da 24 settimane in classifica con Sirio. In quarta posizione un'altra 'new entry', la ristampa di Animals degli eterni Pink Floyd. A seguire Blanco, che ha appena chiuso il suo tour da record, con Blu Celeste (da 54 settimane in classifica); poi Marracash con Noi, loro, gli altri (44 settimane); Rkomi con Taxi driver (ben 73 settimane di permanenza in classifica). Chiudono la top ten Bad Bunny con Un verano sin ti, Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare ed Elisa, con Back to the Future - Part I, il primo dei tre album live destinati a suggellare il successo di questi ultimi mesi in tour in tutta Italia. Tra i singoli sempre in vetta Ferrari Remix, brano di James Hype e Miggy Dela Rosa impreziosito da Lazza, seguito dal tormentone Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra i vinili domina Night Skinny; sul podio i Pink Floyd e Ramazzotti.

